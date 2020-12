Esce questa sera (12 dicembre) alle 21.30 la quarta, e penultima puntata di Lockdown in Musica, progetto musicale di Michele Sarti Magi, attivista e musicista lucchese, in collaborazione con la Lym Academy – Lucca Youth Musical Academy.

“Si intitola C’era una volta Peer Gynt – spiega Sarti Magi – ed è il racconto del poema drammatico di Enrik Ibsen, con le musiche di Edvard Grieg, musicista romantico norvegese. Racconterò, tramite la musica, il viaggio del giovane Peer, dalle montagne norvegesi ai deserti arabi, grazie anche alla partecipazione di Antonella Costa e Rachele Nucci, entrambe insegnanti di danza alla Lym Academy. Non dimentichiamoci anche le danze, in alcune scene, di piccole studentesse della scuola, nel ruolo dei troll. Infatti, questo grande viaggio musicale, attraverserà anche ambienti fantastici, con troll, caverne, briganti e personaggi misteriosi, come un fonditore di bottoni. Ma l’altra novità è che non ci sarà una sola location e soprattutto, grazie alla presidente della scuola Loreta Claudia Siderman, e all’aiuto di Andrea Di Silvio, abbiamo potuto realizzare piccole scenografie, inerenti ai diversi contesti”.

“Insomma – conclude Sarti Magi – una puntata da non perdere, sia per grandi che per piccini. Vi aspetto, sui miei canali social, alle 21,30. Ovviamente, questa puntata come le altre, è possibile rivederla per tutte le volte che si vuole. Buon ascolto e buona visione”.