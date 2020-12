Forza Italia Pietrasanta: “Istituzioni e forze politiche devono impegnarsi di più per i giovani”

“Istituzioni e forze politiche devono impegnarsi di più per i giovani”. Lo chiede Forza Italia Pietrasanta

Si è tenuto ieri, venerdì 11 dicembre, in videoconferenza la riunione del coordinamento comunale di Forza Italia Pietrasanta.

“La riunione, molto partecipata, ha visto come argomento l’andamento dell’amministrazione comunale – recita nella nota del coordinamento – dove Forza Italia esprime in giunta il sindaco, tre assessori oltre alla presidenza del consiglio ed una corposa rappresentanza consiliare”.

“I molti progetti in corso, tra cui il rinnovo integrale degli strumenti urbanistici, hanno evidenziato la vivacità amministrativa di questa giunta che sta procedendo secondo il programma di mandato assunto come linea guida – si legge ancora nella nota – Attenzione massima per i giovani, tema molto discusso durante la riunione, i quali sono tra i più colpiti dalla situazione dovuta al Covid 19. Oltre alle difficoltà per quelli che frequentano ormai da quasi un anno la scuola in Dad – che mal funziona e che non può sostituire l’insegnamento in presenza si sono rilevate difficoltà dovute all’interruzione della vita sociale dei ragazzi, motivo per cui auspichiamo che Regione Toscana vada nella direzione della Did (didattica integrata a distanza) che vedrebbe una parte degli studenti rientrare in aula”.

“La totale assenza delle istituzioni, come delle forze politiche, è stata giudicata in tutti gli interventi grave e colpevole – spiega Forza Italia Pietrasanta – motivo per cui è stato deciso di provare ad aprire un canale di comunicazione tra noi e i giovani, dove questi possano esprimere liberamente le loro percezioni e darci magari anche spunti politici. Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse del recovery fund – argomento trattato durante la riunione – pur riconoscendo l’importanza delle infrastrutture digitali alle quali è stata assegnata una grande fetta delle risorse, crediamo che anche la scuola debba beneficiare di questa straordinaria somma di denaro, magari per offrire alle nuove generazioni strutture nuove e moderne”.