Idea Service: “Superbonus 110, necessario un serio e collaudato gioco di squadra”

Tra le prime aziende ad affrontare la tematica, almeno nella nostra provincia, Idea Service tratta un primo bilancio di questi primi due mesi di SuperBonus 110 (se ne parla da aprile 2020 ma gli ultimi decreti attuativi sono stati licenziati il 6 ottobre).

In queste settimane l’interesse per questa importante agevolazione è cresciuto velocemente ed anche chi era scettico e/o incerto si sta avvicinando a questa grande opportunità con maggior decisione. Inizialmente il messaggio che è passato dai media è un risultato di ottenere il risultato “chiavi in mano”: senza porsi il problema delle complicazioni amministrative e burocratiche, senza dover perdere tempo ad interloquire con banche e aziende appoggiandosi al proprio professionista di fiducia.

“Abbiamo capito però – dicono gli esperti di Idea Service – che per raggiungere il risultato è necessario un serio e collaudato gioco di squadra; il professionista, o meglio i professionisti che affiancano il cliente hanno una grande responsabilità nel progettare, nel dirigere i lavori e, infine, nell’asseverare quanto realizzato concentrandosi in primis sulla tecnologia impiegata, dalle soluzioni tecniche e dalla bontà progettuale.

E questo è un punto cruciale, il fine del Superbonus è un edificio più efficiente e sicuro per la singola famiglia e per la collettività, il ricco incentivo è il mezzo. Il Superbonus è un incentivo fiscale volto soprattutto a migliorare le nostre case ed i nostri condomini attraverso la riqualificazione energetica, strutturale ed architettonica”.

“L’agevolazione fiscale – proseguono da Idea Service – deve permettere di ottenere l’eccellenza e la qualità dai nostri tecnici senza sé e senza ma! Il Superbonus è prima di tutto capacità progettuale e chi meglio non può rappresentarla se non il professionista od i professionisti radicati sul territorio, che vivono e hanno radici nelle nostre città. Il Superbonus è anche altissima ingegneria e architettura, è sapere applicato e tecnologia avanzata“.

“Se allora il Superbonus non è solo un “fatto fiscale” ma prima di tutto un progetto, scelta consapevole, capacità realizzativa, competenza – conclude l’azienda – il carico fiscale, amministrativo, documentale, procedurale, interpretativo (escono di continuo interpretazioni e precisazioni legali e fiscali) e finanziario necessario per ottenere l’agevolazione può essere un impegno eccessivo per il tecnico e sicuramente per il cliente. Proprio in questo ambito diventa cruciale il “gioco di squadra” e l’organizzazione ideata dalla nostra azienda che già da aprile/maggio si è impegnata a creare una stretta collaborazione tra tutti gli attori del SuperBonus 110 e oggi si presenta a clienti e professionisti con la soluzione ideale fornendo una completa assistenza amministrativa a chi sono i veri protagonisti del SuperBonus 110, i clienti ed i professionisti. Solo in questo modo senza scorciatoie e facili promesse ma con professionalità ed estrema serietà si può raggiungere l’obiettivo del SuperBonus 110%: progettare e poi realizzare per noi e per i nostri figli edifici più sicuri e quasi autosufficienti, il cui fabbisogno energetico sia garantito in larga parte da fonti energetiche rinnovabili”.