Il fisarmonicista Massimo Signorini interpreta il quarto capitolo di The music of darkness di Caselli

Il fisarmonicista Massimo Signorini interpreta The music of darkness IV,1 del compositore Gianmarco Caselli, nuovo capitolo per fisarmonica ed elettronica de La Musica delle Tenebre online sul canale youtube di Caselli.

La Musica delle Tenebre è un’opera musicale composta da Caselli durante il lockdown: è dedicata a Gaetano Giani Luporini ed è articolata in vari “capitoli musicali” in cui gli strumenti tradizionali si affiancano a elettronica e a video.

“The music of darkness IV,1 – illustra Caselli – abbraccia la componente più oscura ed esoterica dell’intera opera, componente sottolineata anche da un video fortemente simbolico. Signorini interpreta in modo personalissimo e immersivo un brano che ho potuto concepire così proprio perché conosco la sua straordinaria creatività espressiva.”

Signorini e Caselli hanno dato vita nel 2008 al Duo Symbiosis, unico duo stabile italiano che proponga il connubio fra la fisarmonica e l’elettronica e che ha in repertorio composizioni degli stessi Signorini e Caselli e di autori di musica classica contemporanea italiani ed internazionali; nel 2019 il duo si è esibito a Murabilia a Lucca con un nuovo, originale programma su musiche giapponesi.

Altri capitoli de La Musica delle Tenebre sono stati eseguiti da altri musicisti legati a Caselli da reciproca stima e amicizia: Edoardo Pieri (chitarra classica), Fabrizio Giovannelli (pianoforte), Tatiana Caselli (viola), Francesco Cipriano (pianoforte), Giovanni Passalia (pianoforte).

Massimo Signorini si diploma in fisarmonica al conservatorio statale di musica Luigi Cherubini di Firenze con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. È attivo in qualità di fisarmonicista solista, spaziando da un repertorio per orchestra alle trascrizioni e adattamenti di musiche antiche, barocche e romantiche al repertorio contemporaneo di letteratura originale per fisarmonica collaborando con l’orchestra sinfonica della Rai di Torino, l’orchestra regionale toscana, l’orchestra dell’accademia di Santa Cecilia in Roma, l’orchestra del laboratorio lirico toscano, l’orchestra del Festival Pucciniano, la ContemporArtEnsemble. Si laurea in Jazz all’istituto Pietro Mascagni di Livorno e in cinema, teatro e produzione multimediale alla facoltà di lettere dell’università di Pisa. È docente di fisarmonica al conservatorio statale di musica Domenico Cimarosa di Avellino (2013), È presidente e fondatore dell’associazione Accademia degli Avvalorati di Livorno.