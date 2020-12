Rotary Club Montecarlo e Piana Lucca, maxi donazione alla Rsa di Marlia

Arriva alla casa di riposo Gori di Marlia la solidarietà del Rotary Club di Montecarlo e Piana di Lucca.

Stamani (12 dicembre), infatti, il presidente del Rotary Club di Montecarlo e Piana di Lucca Luigi Muri e il segretario Alberto Galeotti hanno consegnato al direttore della Rsa Luigi Rocchi, al presidente della Capannori Servizi Pierangelo Paoli e al direttore Antonio Sconosciuto una dotazione di apparecchi, per un importo di 8mila euro, utili per aiutare gli ospiti a vivere meglio. Per conto dell’amministrazione comunale era presente il vicesindaco Matteo Francesconi, il quale ha ringraziato per il bel gesto di solidarietà.

Nel dettaglio, il Rotary ha donato: carrozzine Netty 4u Ce plus 45 cm; carrozzine autospinta movi wimed taglia 45-18; carrozzine autospinta movi wimed taglia 43-17; sollevatore elettrico 150 chili; imbracature; paraventi 4 ante; tavolini pasti lavabili; pedaliera 3 parti; cuscini bolle d’aria; cuscini universali standard; pulsiossimetri e bastoni in pvc.