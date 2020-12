La musica di Giulio D’Agnello dal Lu.C.C.A. per illustrare surrealismo e metafisica

Questa volta sarà la musica a raccontare storie con un interprete d’eccezione, il musicista Giulio D’Agnello. Con parole e chitarra, immerso nelle sale del Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art che ospitano la mostra La realtà svelata. Il Surrealismo e la metafisica del sogno, darà una personale versione a quello che nelle arti sono metafisica e surrealismo.

La narrazione seguirà il filo della canzone d’autore del mondo latino con opere musicali di Gaber-Luporini, Paoli, Conte, Battisti-Panella e il cubano Silvio Rodríguez.

L’appuntamento online con Viaggio infinito. Dalla metafisica al surrealismo è per mercoledì (16 dicembre) alle 18 sulla pagina facebook.com/luccamuseum.

Partner dell’iniziativa è The Lands of Giacomo Puccini.

