La spesa sospesa sbarca ai mercati di Campagna Amica di Coldiretti

Spesa sospesa bagnata ma fortunata. Dai mercati di Campagna Amica di Coldiretti il cibo per aiutare tante famiglie in difficoltà della provincia di Lucca.

È iniziata, nonostante la pioggia, dalla Versilia la raccolta di prodotti alimentari destinati alla Caritas ed altre mense dei poveri presenti sul territorio. Fino al 6 gennaio, in tutti i mercati di Campagna Amica presenti settimanalmente nelle piazze e centri storici dei comuni della Versilia, e della provincia di Lucca, i consumatori potranno partecipare all’iniziativa della Spesa sospesa donando ortaggi, frutta, pasta, formaggio, miele ed ogni altro prodotto proposto dai produttori.

La spesa sospesa sbarca ai mercati di Campagna Amica di ColdirettiA dare l’esempio è stata la Versilia con la prima donazione alla Caritas di Torre del Lago grazie alla prima raccolta di prodotti frutto della generosità dei produttori del mercato di Camaiore e consegnati dal responsabile di Campagna Amica, Matteo Fazzi insieme all’agri-chef Michela Pierantoni, specializzata in ricette contadine.

“Durante il lockdown di marzo aprile la spesa sospesa del contadino ci aveva permesso di raccogliere 300 chilogrammi di cibo che erano stati consegnati alla Caritas di Lucca – ricorda Andrea Elmi, presidente Coldiretti Lucca – Con la spesa sospesa abbiamo voluto dare un segno tangibile della solidarietà degli agricoltori verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche. Il nostro obiettivo è far sì che questa esperienza non resti limitata a questa occasione ma diventi un fenomeno strutturale. In provincia di Lucca la solidarietà è per fortuna molto forte e diffusa”.

L’iniziativa proseguirà fino al 6 gennaio nei mercati. “Purtroppo la pioggia – spiega ancora Elmi – ci ha impedito di allestire il mercato ma questo non ha certo influito sul risultato che era quello, già oggi, di donare cibo a chi ne ha bisogno. Acquistando nei mercati di Coldiretti non si acquistano solo prodotti agricoli di qualità, si aderisce ad una filosofia consapevole di consumo. Scegliamo quello che mettiamo nel piatto”.

Per informazioni www.lucca.coldiretti.it oppure la pagina ufficiale Facebook di Coldiretti Lucca.