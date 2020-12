Piazzale Boccherini, restano 9 stalli per la sosta delle auto

Si realizza in via definitiva il sistema della sosta e dei parcheggi nell’area di piazzale Boccherini.

La viabilità dell’area, interessata prima dal cantiere per la realizzazione della rotatoria e successivamente da quello del sottopasso, adesso è definitivamente assestata (manca solo la riapertura del primo tratto di via Catalani) e dunque la giunta ha stabilito il riassetto della sosta fuori porta Sant’Anna e nelle aree limitrofe.

In particolare, sulla base della delibera approvata venerdì (11 dicembre) sono confermati in via definitiva 9 stalli di sosta a pagamento, non custodito e con parcometro, in piazzale Boccherini, nella corsia posta sul lato di sud-est, tra la rotatoria e gli spalti delle mura urbane. Nella corsia di uscita a nord saranno invece collocati 3 stalli di sosta: 2 destinati ai bus turistici e 1 destinato al tpl, per consentire la discesa e la salita dei passeggeri.

A compensazione degli stalli blu che sono stati cancellati in piazzale Boccherini e in via Catalani a seguito della realizzazione della nuova infrastruttura viaria, in via Geminiani verranno realizzati 13 stalli di sosta in linea e a pagamento. In questi stessi stalli potranno continuare a parcheggiare gratuitamente quanti abitano nella strada, esponendo sulla propria vettura il permesso di categoria G9 rilasciato da Metro.

Per quanto riguarda la tariffa dei parcheggi, sarà di 1,50 euro per la prima ora e di 2 euro per ogni ora successiva in piazzale Boccherini; mentre in via Geminiani sarà di 50 centesimi per la prima ora e di 1 euro per ogni ora successiva, per un importo massimo giornaliero di 8 euro.

La delibera dà il via formale alla nuova sistemazione: adesso toccherà a Metro realizzare gli stalli di sosta e collocare i nuovi parcometri.