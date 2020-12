Tornano con una formula nuova i laboratori grafico-manuali per bambini e bambine dai 3 ai 5 anni e dai 6 anni in su organizzati dalla biblioteca comunale di Porcari in collaborazione con l’associazione culturale Manidoro.

Da domani (15 dicembre) tutti gli interessati potranno prenotare al numero 0583.211884 il proprio kit gratuito dei materiali necessari alla realizzazione del manufatto natalizio scelto per queste festività dalla Signora Manidoro. Con un video tutorial pubblicato sia sulla pagina Facebook del Comune di Porcari, sia sul sito della biblioteca, i più piccoli saranno guidati passo passo proprio come durante i laboratori in presenza che, negli anni passati, avevano ricevuto un’ottima risposta di pubblico.

Foto 2 di 2



“Siamo orgogliosi del lavoro svolto dalla nostra biblioteca, che anche quest’anno – dice Roberta Menchetti, assessora alla cultura – ha trovato il modo di essere presente, con la consueta originalità, durante le feste di Natale. Un’iniziativa che conferma la volontà di coltivare una ‘comunità leggente’, obiettivo che nonostante la pandemia in corso non abbiamo mai considerato secondario”.

Il burattino vestito a festa – Gold kit è il nome del laboratorio pensato per i bambini e le bambine da 3 a 5 anni che, con la tecnica del collage, impareranno a decorare un personaggio di legno. La torta Christmasdorè, invece, è dedicata ai bambini e alle bambine dai 6 anni in su, che si cimenteranno con un dolce scenografico tutto fatto di materiali di recupero. I kit disponibili per ciascun laboratorio sono 50, numero che corrisponde quindi al massimo dei partecipanti. Sempre da domani (15 dicembre) è possibile richiedere in dono alla Befana Rosina dei personaggi in legno ispirati ai personaggi dei libri per l’infanzia che si possono trovare tra gli scaffali della biblioteca di Porcari. Basterà prenotare telefonicamente il proprio e concordare il ritiro. Un invito alla lettura originale, uno stimolo in più a sperimentare fin da piccoli l’incanto che ogni storia porta con sé, accompagnato da simpatici video della Befana all’opera nella sua officina.