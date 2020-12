Recovery plan, il sindaco di Pietrasanta scrive a Mattarella e Conte: “Il governo coinvolga i Comuni”

“Il governo coinvolga i comuni nella gestione dei fondi dell’Europa”. È il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti a intervenire sul tema del Recovery Plan. Il primo cittadino della Piccola Atene ha scritto a Sergio Mattarella e a Giuseppe Conte

“È un’occasione che non capiterà più – spiega il sindaco in merito al dibattito in corso sulla destinazione dei fondi europei -. Con quei soldi i comuni potrebbero realizzare tutti quei progetti capaci di rafforzare settori chiave come il turismo ed infrastrutture. Progetti per cui oggi i comuni, soprattutto i piccoli comuni, non hanno risorse sufficienti e che richiedono tempi di realizzo lunghissimi”.

Una proposta, quella del sindaco di Pietrasanta che, come annunciato nelle scorse ore, ha inviato formalmente al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al premier Giuseppe Conte, ma anche ai presidenti di Senato e Camera, al ministro dell’economia, al governatore della Toscana e all’Anci.

Il sindaco della Piccola Atene ha scritto nella lettera che “si tratterebbe di un’azione coraggiosa dove i territori, in quota parte, attraverso quelli che sono i loro organi di rappresentanza, prenderebbero parte con obiettivi concreti e di miglioramento, alla crescita di un paese più coeso”.

“Nella sua ricca articolazione il piano può coinvolgere i Comuni che collaborerebbero alla realizzazione delle linee d’azione previste, garantendo un significativo apporto per il suo successo – ha concluso Giovannetti – Insieme e uniti per affrontare le nuove sfide e pianificare con entusiasmo e determinazione la ripresa del nostro paese, questo è l’obiettivo che vogliamo raggiungere”.