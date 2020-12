Monsignor Michelangelo Giannotti, vicario generale dell’Arcidiocesi di Lucca, oggi (15 dicembre) ha raggiunto il ragguardevole traguardo degli 80 anni.

Per l’occasione, questa mattina, l’arcivescovo Paolo Giulietti ha organizzato un momento a sorpresa, nel salone dell’arcivescovato, con pochi rappresentanti degli uffici di curia e alcuni parroci ­– nel rispetto delle norme anti-contagio – per festeggiare assieme il suo compleanno.

Si è svolto tutto in maniera molto semplice e conviviale. “Vogliamo essere riconoscenti a don Michelangelo – ha detto monsignor Giulietti prendendo la parola -, e per questo, come dono, abbiamo ricevuto una lettera”.

Visibilmente emozionato, il vicario ha scartato la lettera incorniciata proveniente da Roma, e poi ha letto il breve messaggio: “Sua Santità Francesco imparte di cuore l’implorata benedizione apostolica a monsignor Michelangelo Giannotti in occasione del suo 80esimo compleanno invocando, per intercessione di Maria Santissima, abbondanza di grazie divine”.

Ne è seguito il caloroso applauso dei presenti. Monsignor Giannotti ha ringraziato tutti con un saluto e, lasciandosi andare ai ricordi, non ha mancato di citare con affetto i vescovi di Lucca da lui conosciuti, in particolare il vescovo Enrico Bartoletti. Il tutto si è concluso con un piccolo brindisi.