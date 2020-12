Natale, la Dogana e Generali Italia donano 150 pasti ai più bisognosi

La Dogana di Altopascio e il gruppo Generali Italia (filiale viale Castracani, Lucca), in collaborazione con il Comune e la Caritas, doneranno 150 pasti ai più bisognosi: “Quest’anno sarà sicuramente un Natale diverso dal solito, per certi versi un Natale più triste, più povero. Molti hanno perso il lavoro e le prospettive per il futuro non sono chiare a causa della pandemia. Ma sono anche giorni di solidarietà ed è doveroso pensare a chi è meno fortunato, chi sarà solo, chi non potrà permettersi un pasto dignitoso”, dicono Mirko e Fabio della Dogana di Altopascio.

“Ecco perché – continuano – La Dogana e gli agenti di Generali Italia agenzia di Lucca hanno deciso di devolvere dei fondi che permetteranno di donare 150 pasti per i più bisognosi, in collaborazione con il comune di Altopascio e la Caritas locale. Allieteremo i pranzo delle feste alle persone meno fortunate. Grazie al Comune di Altopascio per aver appoggiato questa iniziativa. Inoltre in collaborazione con il comune di Lucca verranno devolute delle ulteriori risorse per finanziare dei buoni spesa da donare alle famiglie. Un piccolo gesto per regalare un sorriso a tutti”.