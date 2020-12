Non si ferma all’alt della polizia e fugge per le vie di Novoli, denunciato

Non si ferma all’alt della polizia, e si dà alla fuga per le strade di Novoli. Inseguito e fermato si è giustificato dichiarando agli agenti, sull’autocertificazione, che era fuori per comprare della droga.

E successo intorno alle 1 di questa notte. L’uomo, un 53enne fiorentino, era in sella al suo scooter con il faro posteriore fuori uso. Quando la pattuglia gli ha intimato di fermarsi per controllarlo, ha accellerato, fuggendo e commettendo una serie di infrazioni al codice della strada.

Denunciato per resistenza a pubblico uffiicale, per lui è scattata anche la sanzione per la violazione sulle vigenti prescrizioni per il contenimento del Covid-19.