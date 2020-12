Open day virtuale all’istituto comprensivo Lucca 2

L’istituto comprensivo Lucca 2 ad indirizzo musicale organizza incontri di presentazione per illustrare la propria offerta formativa: 4 scuole dell’infanzia, 4 scuole primarie e la secondaria di primo grado Da Vinci illustreranno in incontri a distanza le loro proposte educative per il prossimo anno.

Tutte le varie iniziative sono reperibili, assieme a vari materiali e notizie, sul sito della scuola (clicca qui) dove saranno resi poi disponibili i link per gli incontri.

Il calendario.

Le presentazione delle scuole primarie: San Lorenzo a Vaccoli domani (16 dicembre), Santa Maria del Giudice (a tempo prolungato) il 18 dicembre. Tutti gli incontri sono fissati alle 18.

La scuola secondaria Da Vinci a indirizzo musicale si presenterà in due incontri giovedì (17 dicembre) e l’8 gennaio

sempre alle 18.

Le scuole dell’infanzia incontreranno i genitori secondo il calendario seguente: San Concordio centrale il 12 e il 19 gennaio alle 17; Piccolo Principe 11 e 14 gennaio alle 16,30; Pontetetto 11 e 13 gennaio alle 17; Sorbano 12 e 14 gennaio alle 16,30.