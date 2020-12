Venditore di fazzoletti e calzini trovato con 11 dosi di eroina in tasca e una in bocca

Apparentemente vendeva fazzoletti e calzini, ma addosso aveva 11 dosi di eroina. Il venditore ambulante abusivo è stato arrestato in via Milanesi a Firenze dalla polizia

L’uomo, un 37enne originario della Nigeria, ieri (14 dicembre) girava per via Milanesi con in mano un pacco di fazzoletti di carta, confezioni di calzini e altri oggetti, ma addosso aveva 11 dosi di droga verosimilmente pronte per essere spacciate ai suoi clienti.

Il venditore è stato notato dagli agenti in borghese del commissariato San Giovanni vicino a una fermata dell’autobus mentre parlava con un cliente, poi i due si sono allontanati, non avevano trovato un accordo sul prezzo della droga, e la polizia li ha fermati entrambi. Perquisito, nella tasca dei pantaloni aveva 10 dosi di eroina mentre un’altra la teneva nascosta in bocca pronta per essere smerciata.