Buoni alimentari, ultimi giorni per richiederli a Villa Basilica

Buoni alimentari: ammonta a oltre 9 mila euro il budget stanziato dal Comune di Villa Basilica per sostenere i cittadini in difficoltà. La misura straordinaria si rivolge, infatti, a tutte le famiglie che a causa dell’emergenza Covid-19 si trovano in condizioni di disagio: con i buoni erogati sarà possibile acquistare generi alimentari e beni di prima necessità. Per richiedere i buoni c’è tempo entro e non oltre il 19 dicembre.

I buoni spesa che saranno assegnati alle famiglie che ne faranno richiesta partiranno da un minimo di 200 euro fino ad un massimo di 400 euro. I requisiti per fare domanda sono: essere residenti nel comune di Villa Basilica, avere una giacenza di risparmi sul conto corrente postale o bancario tra 5mila e 10mila euro e non percepire ulteriori contributi o sostegni pubblici.

Per richiedere i buoni alimentari è necessario scaricare il modulo dal sito del Comune di Villa Basilica: www.comunevillabasilica.it. Insieme alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità. Il materiale dovrà essere inviato entro il 19 dicembre alla mail info@comune.villabasilica.lu.gov.it o tramite Pec all’indirizzo comunevillabasilica@pacert.it. Nel caso in cui ci fossero oggettive difficoltà nell’inviare tramite mail la domanda, è possibile rivolgersi al servizio sociale entro il 18 dicembre (0572.461626; 0572.461633). L’elenco anonimo dei beneficiari sarà pubblicato sul sito del Comune di Villa Basilica.

Per eventuali, ulteriori informazioni: 0572.46161.