Confartigianato piange la scomparsa di Lilia Casali Del Prete

La Confartigianto Imprese Lucca piange la morte di Lilia Casali Del Prete.

“Con lei – si legge in una nota – se ne va l’ultimo socio fondatore dell’associazione Libera degli artigiani, oggi Confartigianato Imprese Lucca ed anche l’ultima vera signora, sempre serena e sorridente nonostante le contrarietà della vita. Lilia è stata veramente un punto di riferimento dell’associazione sempre presente e partecipe nei vari consigli direttivi e nelle tante iniziative che l’associazione ha fatto dal 1947 quando è stata costituita”.

“Era veramente un’imprenditrice lungimirante che non esitava a cimentarsi anche in lavori diversi da quelli che erano inerenti la sua attività specifica – scrive Confartigianto – A tutti era nota la passione per la ceramica e proprio questo amore nel plasmare la creta l’aveva avvicinata al mondo della scuola tanto da dare la sua disponibilità ad andare nelle aule per far vedere ai bimbi come si producevano oggetti in ceramica e aiutarli a partecipare ad una nostra iniziativa, il Concorso artigianato e scuola“.

“Cornici, ciotoline, farfalle, catturavano l’attenzione dei bambini che estasiati guardavano come, mani sapienti, trasformavano dalla semplice creta in manufatti che venivano poi dipinti e cotti nel forno. Tutti noi della Confartigianato – concludono – siamo profondamente rattristati da questa perdita e esprimiamo ai figli, a nome del presidente, Michela Fucile, del direttore, Roberto Favilla, del consiglio generale e da parte di tutto il personale, le più sentite condoglianze”.