Covid, in pagamento i contributi per gli affitti commerciali e artigianali

Il Comune di Lucca assegnerà in totale 536mila euro di contributi per gli affitti commerciali e artigianali a 536 piccoli imprenditori lucchesi che sono stati pesantemente colpiti dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Il bando è stato proposto una prima volta nell’ambito della manovra Lucca riparte la scorsa primavera e riproposto recentemente sulla base delle indicazioni condivise all’interno del tavolo di coordinamento che ha visto maggioranza e opposizione lavorare fianco a fianco per definire la nuova manovra economica.

Al primo avviso avevano risposto 370 imprese, al secondo 186, delle quali 20 non sono state accolte per diverse ragioni: ad esempio alcune attività avevano la sede in Comuni diversi da Lucca.

“Riteniamo positivo il risultato ottenuto – afferma l’assessora alle attività produttive Chiara Martini – . Grazie alle risorse messe a disposizione direttamente dal Bilancio comunale, 536 piccoli imprenditori potranno avere un contributo di 1000 euro, utile al pagamento dell’affitto del fondo commerciale o artigianale dove ha sede la loro attività. Rispetto al primo bando, infatti, abbiamo raddoppiato la somma messa a disposizione e tutti coloro che avevano presentato la loro richiesta rispondendo al primo avviso, stanno già ricevendo l’accreditamento della differenza sul loro conto corrente”.

“Grazie al sistema Aida – conclude – che rende molto più rapide le procedure, anche le nuove domande potranno essere istruite dagli uffici immediatamente e dunque anche i 166 nuovi imprenditori che si sono aggiunti in questa seconda tranche di interventi, riceveranno il contributo prima della fine di dicembre”.