Disabilità, Petrini e Alessandri (FdI): “Stanziare contributi a sostegno della famiglie”

“In questo periodo pandemico, nell’insieme di svariate situazioni che si sono acutizzate nella loro criticità, quella delle famiglie con un componente o più che soffre di disabilità è risultata spesso dimenticata o messa in secondo piano”.

Così Matteo Petrini e Giada Alessandri di Fratelli d’Italia di Capannori pronti a presentare una mozione per stanziare contributi a sostegno di queste famiglie.

“Che siano minori o persone adulte – proseguono Petrini e Alessandri – i nostri concittadini affetti da disabilità hanno risentito in forma esponenziale degli effetti che questa pandemia ha causato sul vivere quotidiano. Per questo abbiamo presentato una mozione con la quale invitiamo il sindaco e l’amministrazione a stanziare un contributo straordinario a sostegno del reddito di questi nuclei familiari”.

“Una proposta – spiegano – che segue le altre che, da marzo ad oggi, abbiamo sottoposto alla maggioranza e che ci auguriamo presto vengano discusse e approvate. A causa dell’emergenza coronavirus, infatti, i familiari sono stati ancor più messi nelle condizioni di essere caregiver a 360 gradi, con ripercussioni sul lavoro della stessa persona. Chi è affetto da disabilità, d’altro canto, spesso ha avuto ripercussioni sulle sue relazioni sociali e sulle sue abilità”.

“Ci auspichiamo – concludono – che il sindaco Menesini si faccia carico di questa proposta e la accolga per aiutare le famiglie a sentirsi meno sole. Nel prossimo consiglio ci auspichiamo inoltre di raccogliere l’unanimità dei consensi nei confronti di un tema che non può essere divisivo. Sarebbe inconcepibile ogni scusa volta a un voto contrario. Ma siamo sicuri che questo non accadrà”.