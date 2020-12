Marlia, 70 anni di sacerdozio per don Ilario

Domani (17 dicembre) fa 70 anni di sacerdozio don Ilario Tomei, storico parroco di Marlia che dal 1978 è a Casa don Gori.

Lo ricorda Daniele Lazzareschi: “Un prete che in questi anni nel paese di Marlia ha visto e collaborato con diversi parroci. Da Ilario così chiamato, il paese di Marlia è molto legato come riferimento, di giovani e non, nella struttura di Marlia Casa Gori – spiega Lazzareschi -, negli anni ha socializzato con associazioni paesani, giovani, affinché si rendesse la struttura e gli ospiti anziani, in varie attività organizzando sempre feste e manifestazioni religiose. Io fin da piccolissimo lo conosco e anche durante il mio mandato decennale in circoscrizione siamo stati in contatto per molte iniziative.Auguri ancora Ilario: il paese di Marlia ti fa tanti auguri”.