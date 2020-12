Nella piazza della stazione di Borgo una tensostruttura per i tamponi rapidi

Una tensostruttura nella piazza della stazione per i tamponi rapidi ai cittadini. È questa l’iniziativa che sta per partite a Borgo a Mozzano per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

“Lo avevamo detto, lo facciamo: parte a Borgo un luogo permanente per i tamponi rapidi ai cittadini – annuncia il sindaco -. L’idea è nata più di un mese fa dalla commissione comunale sanità, presieduta dal dottor Mencacci, e vede il coinvolgimento di Comune, Misericordia di Borgo, medici di base del territorio. A partire da venerdì (al massimo da inizio prossima settimana) verrà creato uno spazio nella piazza della stazione di Borgo, per mezzo di una tensostruttura, in cui potranno essere effettuati i tamponi rapidi. Il tutto è possibile grazie ad una convenzione tra Comune e Misericordia, con la compartecipazione dei medici di famiglia della Aft che si sono dati disponibili”.

“Come funzionerà? Saranno gli stessi medici di famiglia – spiega Andreuccetti – a segnalare le persone che hanno necessità di fare un tampone rapido (magari quelle sintomatiche o a fine di una quarantena), le quali potranno recarsi in piazza della stazione nel capoluogo, dove ad attenderle ci saranno il personale medico e gli operatori della Misericordia. Pressoché in diretta si avrà l’esito del tampone rapido, dopo il quale, in caso di positività, saranno indicate dal medico stesso le procedure ed i tempi per il tampone vero e proprio. Il luogo sarà predisposto per alcuni giorni la settimana, con orari precisi, e durerà per tutto il periodo che l’emergenza Covid vedrà necessario.

Si tratta di una importante azione di prevenzione, cura ed efficienza nell’ottica di gestire nel miglior modo possibile questa complessa fase di emergenza. È proprio il caso di dirlo: l’unione fa la forza!”.