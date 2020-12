Dalla Salov a MasterChef, l’olio Filippo Berio protagonista del talent show

Un olio tutto italiano, che dal 17 dicembre e per tutta la durata del talent show, sarà l’olio ufficiale della decima edizione di MasterChef Italia, in onda su Sky e Now Tv alle 21,15. Si tratta dell’olio Filippo Berio.

Con le due referenze Classico e 100% italiano, l’olio extravergine d’oliva Filippo Berio sarà l’ingrediente

speciale a disposizione degli aspiranti Chef per rendere unica ogni ricetta presentata in gara.

L’olio extravergine di oliva Filippo Berio, brand premium del Gruppo Salov presente sul mercato internazionale dal 1867 e venduto in oltre 75 Paesi, sarà protagonista del cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky al via da questa sera su Sky e Now Tv.

Delle quattro referenze disponibili (Filippo Berio Classico, Bassa Acidità, Biologico e 100% Italiano), saranno Filippo Berio Classico e 100% Italiano le due ad essere utilizzate dai concorrenti durante l’intera edizione televisiva, in onda ogni giovedì alle 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’unione Europea, e in streaming su Now tv

Filippo Berio Classico è l’olio dal gusto equilibrato con un fruttato di oliva matura di media intensità che accompagnerà gli aspiranti Chef nelle prove in esterna, mentre il deciso aroma di olive verdi e il gusto fruttato e vivace dal retrogusto piccante e leggermente amaro di Filippo Berio 100% italiano, contribuirà ad esaltare il gusto dei piatti preparati in studio durante le Masterclass. Con la partecipazione alla nuova edizione di MasterChef Italia, Filippo Berio ribadisce come l’olio sia da considerarsi un vero e proprio ingrediente in cucina, da scegliere in base alle singole caratteristiche per rendere ogni ricetta unica. L’olio extra vergine di oliva Filippo Berio, inoltre, è frutto di una sapiente lavorazione ottenuta grazie al Metodo Berio: il percorso di qualità e garanzia tracciato e certificato dal campo alla bottiglia, che seleziona solo le coltivazioni che seguono i principi della produzione integrata. Un’eccellenza comprovata dal sistema di tracciabilità completo, che

permette di reperire tutte le informazioni relative a ogni singola bottiglia tramite il sito www.filippoberio.it.

Il gruppo Salov nasce nel 1919 dalla fusione di diverse realtà operanti nel commercio dell’olio sin dalla metà

dell’Ottocento. Ha sede a Massarosa, in provincia di Lucca, ed è tra le più grandi Aziende del settore oleario con un fatturato netto consolidato nel 2019 di circa 275 milioni di euro e 91 milioni di litri venduti. Il Gruppo Salov, presente da sempre sul mercato italiano con il famoso marchio Sagra, ha lanciato per la prima volta in

Italia a fine 2019 il marchio Filippo Berio, storico brand già presente in tutto il mondo e attualmente leader di mercato in Usa, Uk, Russia, oltre che in Belgio, Olanda e Svizzera. In Italia, Filippo Berio è presente con una gamma dedicata, capace di rispondere ad un consumatore sempre più esigente.