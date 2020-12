Fondazione Brf, questionario on line per capire l’approccio psicologico alle festività

Un questionario per comprendere come gli italiani si stanno avvicinando alle feste natalizie. È questo il progetto lanciato dalla Fondazione Brf – Istituto per la ricerca in psichiatria e neuroscienze.

“Il periodo di festività che ci attende – spiega a riguardo il presidente della Fondazione, il professor Armando Piccinni – è profondamente diverso rispetto agli anni passati. Quello che ci accomuna ormai da mesi, è un senso di provvisorietà, di timore per il futuro, di paura per quello che potrà accadere. Sentimenti a seconda delle emotività più o meno duri da affrontare specie in un momento in cui tradizionalmente siamo abituati a stringerci attorno ai nostri cari. Le poche domande concepite dalla Fondazione e rivolte a chiunque voglia partecipare, in forma anonima, a questa ricerca consentiranno di comprendere lo stato psicologico con cui ci si appresta a festeggiare Natale e Capodanno“.

“Oltre agli aspetti affettivi e sociali – ricorda ancora il professor Piccinni – dobbiamo ricordarci di chi l’angoscia del Natale la sente per le restrizioni economiche che è costretto a subire. Se tra i nostri amici o parenti ci sono persone in queste condizioni ricordiamoci di loro e se con delicatezza riusciamo a dare un qualsivoglia aiuto questo potrà scaldare il cuore nostro e di chi lo riceve”.

Per effettuare il test basta andare sul sito della Fondazione Brf (www.fondazionebrf.org) e accedere alla sezione apposita. Al termine del questionario chi parteciperà ricevere un’apposita mail con il suo profilo.