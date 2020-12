Regalo sospeso, molti i negozi di Lucca che hanno aderito all’iniziativa di solidarietà

È in pieno svolgimento nei negozi di Lucca Regalo sospeso, doniamo un sorriso, l’iniziativa lanciata dal Centro commerciale Città di Lucca e Confcommercio assieme alla Caritas di Lucca e che prevede la possibilità per tutti – all’interno dei negozi aderenti – di effettuare una offerta o di acquistare un regalo che verrà poi raccolto dai volontari della Caritas e consegnato ad un bambino che non possa permetterselo, così che anche i destinatari abbiano poi dei pacchetti da scartare sotto il proprio albero di Natale.

All’iniziativa, lanciata all’inizio del mese di dicembre, hanno aderito una cinquantina di attività commerciale al cui interno è possibile effettuare questo tipo di acquisti. “Mai come quest’anno – affermano il presidente di Confcommercio Rodolfo Pasquini e il presidente del Ccn Matteo Pomini – è necessario rivolgere un pensiero e uno sguardo alle persone meno fortunate. Per questo è importante la massima partecipazione a questa iniziativa che crediamo sarà capace di donare almeno un sorriso a chi sta passando un periodo difficile dal punto di vista economico e non solo. Per questa ragione ringraziamo sin da ora tutte le attività commerciali che hanno deciso di aderire. Sottolineiamo che ai commercianti verrà chiesto solo di emettere una ricevuta a fronte della donazione o di mettere da parte il regalo pagato dal cliente. Passeranno poi i volontari della Caritas a ritirare il tutto senza nessun aggravio per il commerciante, Crediamo che ognuno debba fare la sua parte per lanciare un segnale di solidarietà e comunità in occasione di questo Natale”.

Regalo sospeso, in allegato l’elenco definitivo dei negozi partecipanti