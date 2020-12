Trattamento rifiuti all’Industria Cartaria Pieretti, il Pd di Marlia presenta le osservazioni

Il circolo Pd di Marlia ha presentato il 30 novembre scorso alla Regione Toscana le osservazioni e soprattutto le richieste di chiarimento in merito alla autorizzazione chiesta dalla Industria Cartaria Pieretti che vorrebbe realizzare un impianto di trattamento e combustione di rifiuti in legno a servizio della produzione di carta.

“La cartiera ha già un impianto alimentato a gas naturale – dice il Pd di Marlia – Non poteva questo essere sviluppato e migliorato in termini di resa energetica? Con questo atto il circolo intende tutelare l’ambiente, già assai inquinato da polveri sottili e, conseguentemente, la salute della popolazione residente a cominciare da quella di Marlia. Il circolo ritiene che sia diritto di tutti conoscere l’impatto ulteriore in termini di inquinamento dell’aria ed acustico dovuto all’impianto e all’aumento del traffico di camion”.

“È, inoltre – conclude la nota – di primaria importanza, accertare la provenienza e la tipologia dei rifiuti legnosi e il trattamento delle polveri prodotte dalla triturazione del legno”.