Torna anche quest’anno, nel rispetto delle norme anti Covid, la quinta edizione di Natale a 4 zampe. L’evento, organizzato dai volontari Anpana di Lucca, si svolgerà con il patrocinio del Comune domenica (20 dicembre) dalle 15 alle 18,30 circa.

Babbo Natale aspetterà i bambini soli o con i loro amici animali per una foto ‘a distanza’. Non sarà infatti possibile scattarla come negli anni passati ma i bambini potranno comunque fare una foto sulla slitta presente in piazza San Frediano a distanza consentita da Babbo Natale. Sarà obbligatoria la mascherina e i volontari di protezione civile di Anpana Lucca si attiveranno per evitare eventuali assembramenti.

Durante l’evento gli elfi doneranno caramelle ai bambini. Saranno anche raccolti fondi per il sostentamento dell’associazione e, chi vorrà, potrà iscriversi ad Anpana Lucca per il 2021.