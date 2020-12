Casa del popolo di Lucca, prosegue la raccolta di beni di prima necessità

Prosegue la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità alla Casa del popolo. Anche domani (19 dicembre), come tutti i sabato pomeriggio in Via dei Paoli 22 a Verciano va avanti l’iniziativa di sostegno alle famiglie messe in crisi dalla situazione economica e sanitaria.

“Ad oggi sono 16 i nuclei familiari che beneficiano settimanalmente dei nostri pacchi, coinvolgendo più di 70 persone, di cui molti bambini, residenti dei comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio e Montecarlo, mentre sono 15 i volontari che lavorano alla realizzazione di questa iniziativa – spiega Potere al popolo -. A testimoniare la sensibilità che il popolo dei nostri territori sta dimostrando nei confronti di questa fondamentale pratica mutualistica, diventa settimana per settimana più lungo l’elenco delle realtà commerciali e associative che partecipano e danno il loro sostegno, materiale, logistico ed organizzativo, ne citiamo alcune per dare un’idea del radicamento e della dimensione della nostra iniziativa”.

Ad aderire all’iniziativa sono infatti la Calcistica popolare Trebesto, l’associazione Non una di meno, il mercato contadino del Foro Boario, Il Botteghino di Sorbanello, la Sigma di Segromigno in Monte, l’alimentari Masini di Lammari, il supermercato Ekom di Antraccoli, la Conad di San Filippo, il Forno Lazzeroni di Tassignano, l’alimentari Viani Francesco, il minimarket Chifenti all’Arancio, la parrucchiera Paola a Rughi,

Centro Stampa Alfa di San Concordio e l’edilizia Baldocchi di San Leonardo.

“Parallelamente alla raccolta e alla distribuzione dei beni di prima necessità, ricordiamo che prosegue lo sportello di ascolto telefonico, particolarmente attivo in questo periodo anche per aiutare le persone a ottenere i buoni spesa emessi di recente dai Comuni della Piana ai numeri 3488742208 o 3288375239 – va avanti Potere al Popolo -. Invitiamo le persone che hanno bisogno di aiuto, sia chi si trova nelle condizioni di poter aiutare con donazioni ad aderire all’iniziativa”.

Tra i beni di prima necessità richiesti questa settimana ci sono olio di semi o di oliva, legumi secchi o in scatola, cous cous, farina, tonno in scatola, uova, pane in cassetta o crackers, candeggina e detersivi disinfettanti, sapone per i piatti, dentifricio, materiale scolastico e di cancelleria e dolci natalizi.