Covid, Rt da 0,82 a 0,86: le nuove restrizioni attese per stasera

Indice Rt salito, in questa settimana, da 0,82 a 0,86. Necessari, quindi, provvedimenti restrittivi in vista delle feste natalizie.



Zona rossa a giorni alternati, in Italia dal 24 dicembre al 6 gennaio: lo sarà nei giorni festivi e prefestivi, mentre per i giorni lavorativi la zona sarà arancione nei giorni lavorativi. Sarebbe questo l’orientamento che emergee dal vertice del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza e il ministro Boccia.

Nel periodo delle feste si potrà uscire dal territorio dei piccoli comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri, secondo quanto comunicato alle regioni ma non ci si potrà però muovere per andare nei comuni capoluogo, anche se si trovano entro un raggio di 30 km.

Sia in zona rossa che in arancione sarà consentito a massimo due non conviventi poter effettuare visite nelle abitazioni private,e sedersi a tavola, mentre gli under 14 sono esclusi dal calcolo.

Le decisioni, con il consiglio dei ministri convocato per le 18 di oggi (18 dicembre) sono attese durante la diretta del premier Giuseppe Conte questa sera alle 20