Da Townforyou due iniziative per un Natale solidale

Sono due le iniziative realizzate da Townforyou in occasione del periodo natalizio. Sul nuovo marketplace di prossimità attivo in tutta la Garfagnana e Mediavalle del Serchio è infatti stata creata una pagina dedicata alle associazioni di volontariato dove chiunque può effettuare donazioni o acquistare prodotti realizzati per l’autofinanziamento di progetti sociali.

Le associazioni che hanno aderito sono Il Sogno onlus, l’associazione nazionale autieri d’Italia sezione Garfagnana Odv e la Fondazione Un Raggio di Luce Onlus di Pistoia. L’invito da parte di Townforyou è quello di visitare la pagina denominata Dona e Sostieni all’interno della piattaforma www.townforyou.com e, nel limite delle proprie possibilità, sostenere queste associazioni con il proprio contributo.

Da domenica (20 dicembre) fino al giorno di Natale tutti gli ordini effettuati avranno la consegna a domicilio con il corriere Guidi Express offerta dalla piattaforma. Un piccolo aiuto rivolto sia alle attività commerciali che agli utenti che dovranno sottostare alle nuove restrizioni messe in atto dal Governo nel periodo delle festività.