Nel pomeriggio di giovedì, sulla piattaforma Google Meet, è stato presentato il video Distanti adesso… uniti per sempre​, realizzato dalla classe 2B della scuola secondaria di primo grado Custer de’ Nobili, in un percorso multidisciplinare nella nuovissima aula per gli apprendimenti innovativi che l’istituto comprensivo Lucca 7 mette a disposizione dei propri studenti, per dare spazio alla loro espressione creativa e alle competenze digitali, nell’ottica dello sviluppo della cittadinanza digitale, obiettivo chiave del riformato insegnamento di educazione civica.

Il dirigente scolastico Teresa Monacci ha invitato studenti, famiglie e docenti a questo incontro denso di spunti di riflessione, che ha visto la partecipazione dell’assessora alle politiche formative Ilaria Vietina.

Durante l’incontro è stato presentato il video realizzato dalla classe 2B che è il risultato delle sorprendenti capacità dei ragazzi i quali, in poco tempo, hanno sviluppato abilità tecniche specifiche nell’utilizzo dei supporti informatici e una consapevolezza più critica nell’utilizzo di internet e social. In un momento di distanziamento obbligato, internet e le piattaforme utilizzate per la didattica a distanza hanno permesso di mantenere un contatto e questa esperienza ha sicuramente portato gli studenti a rivalutare il valore della scuola, non come mero luogo di passaggio di contenuti disciplinari, ma come ambiente di crescita, di opportunità, di esperienza, di relazione. Questo progetto ha permesso alla classe di riflettere in modo costruttivo, di esprimersi e di confrontarsi sul periodo particolare e difficile che stiamo vivendo e di esternare le emozioni, traducendole in un percorso creativo.

L’istituto comprensivo Lucca 7, sempre molto attento a valorizzare le specifiche potenzialità di tutti i suoi studenti, con la realizzazione di questo progetto ha permesso a ogni ragazzo della classe di esprimere se stesso, attraverso strategie didattiche innovative che hanno fatto emergere peculiarità tecnico creative che, nella didattica tradizionale, sarebbero rimaste celate.

Nel corso della presentazione, a seguito della visione del video i ragazzi e le famiglie hanno potuto esprimere le loro impressioni sul progetto e ciò che emerso dalle varie testimonianze è stato un messaggio di estrema positività, nonostante il periodo difficile che tutti stanno vivendo: tutti, ragazzi e genitori, hanno evidenziato l’entusiasmo e la forza della collaborazione in un progetto in cui ognuno ha avuto un ruolo attivo, in base alle proprie attitudini, personalità e abilità.

Denso di spunti di riflessione è stato l’intervento dell’assessora Ilaria Vietina, che ha restituito ai ragazzi una lettura approfondita del loro lavoro, trasformando l’incontro di presentazione in un ulteriore momento di apprendimento. A conclusione dell’evento l’assessora ha donato ai presenti le sue parole di apprezzamento: “Un lavoro – ha detto – che esprime pienamente la resilienza degli adolescenti, la consapevolezza pedagogica di un bel gruppo di docenti, la responsabilità di una intera comunità scolastica, la lungimiranza della dirigente scolastica. Un grande grazie da parte dell’amministrazione per questo contributo in cui ragazze e ragazzi indicano un nuovo orizzonte per tutti, segnando una collaborazione intergenerazionale, un contributo che arricchisce tutta la cittadinanza nella cura di una relazione che affronta la distanza rafforzando la solidarietà”.

Divisi adesso, uniti per sempre è stato dunque un modo per l’istituto comprensivo Lucca 7 di inviare, attraverso le voci dei suoi studenti, un augurio di positività a tutta la comunità.