Il gesto

In piazza San Francesco l’albero di Natale solidale foto

Accanto alla pianta un cesto per la raccolta di generi alimentari non deperibili per i bisognosi









Da qualche giorno in piazza San Francesco fa bella mostra di sè un albero di Natale solidale. Il comitato Piazza San Francesco ha deciso, in collaborazione con la Caritas diocesana di Lucca, che l’albero di Natale potesse diventare anche segno di solidarietà e non solo di festa. Foto 2 di 2

“Questo momento che stiamo vivendo – dice il comitato – è molto difficile e quindi è stato pensato di porre nelle vicinanze dell’abete un cesto dove le persone potranno lasciare generi alimentari non deperibili proprio per aiutare le persone più fragile e deboli. Possiamo così portare il nostro concreto aiuto sulla tavola delle famiglie in difficoltà economica. Sarà cura del comitato ritirare più volte al giorno i generi alimentari che poi verranno consegnati alla Caritas Diocesana che li distribuirà attraverso la sua rete territoriale”. Chi desidera lasciare il proprio contributo direttamente nella sede in piazza San Francesco, potrà trovare un volontario del Comitato ogni mattina dalle 9,30 alle 11,30. La raccolta durerà tutto il periodo delle feste.