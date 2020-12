Marchetti: “Candidato sindaco ad Altopascio? Niente di deciso se non la volontà di cambiare amministrazione”

“Niente è deciso sulla candidatura a sindaco del centrodestra ad Altopascio“. A dirlo è l’ex sindaco Maurizio Marchetti, consigliere comunale di Insieme per Altopascio, uno dei candidati in pectore per le prossime amministrative.

“Chiaramente – ammette – ho dato la mia disponibilità, ma il candidato a sindaco che dovrà riportare la buona amministrazione ad Altopascio deve scaturire dalla più ampia convergenza fra le forze politiche antagoniste di questa maggioranza, insieme alle forze vive del paese, del suo sistema economico e sociale, dell’ampio numero di cittadini che in questi anni hanno manifestato inquietudine e insofferenza per una gestione davvero negativa dell’ente, che ha trovato il suo massimo nella fase dell’emergenza sanitaria, con il comune che ha sprangato le sue porte e ridotto i servizi quando era necessario esattamente il contrario”.

“Nomi autorevoli e in grado di fare il sindaco ce ne sono molti – prosegue – Francesco Fagni e Simone Marconi, Fabio Orlandi per iniziare dai consiglieri comunali che si sono distinti in questi anni, poi diversi membri della società civile e altro ancora. Seguendo l’esempio di Insieme per Altopascio che prima di tutti comprese l’importanza di una aggregazione civica che avesse il solo riferimento nei cittadini altopascesi, si devono mettere insieme i soggetti migliori del paese per ripristinare quello che è stato distrutto, nei fatti e nella reputazione”.

“Per questo ringrazio dell’attenzione – conclude – ma il lavoro per individuare il candidato a sindaco è iniziato e dovrà essere concluso rapidamente, con la partecipazione di tutti gli attori importanti di una realtà come Altopascio, che certamente merita molto di più”.