Piazzale Don Baroni, Confesercenti: “Finalmente una domenica di mercato in zona gialla”

“Finalmente una domenica di mercato da zona gialla con la possibilità quindi di spostarsi all’interno della regione senza l’autodichiarazione anche se purtroppo le limitazioni per gli ambulanti non saranno ancora finite”. Così il responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana nord Daniele Benvenuti, annuncia il mercato straordinario di domenica (20 dicembre) in piazzale Don Baroni.

“Così come già successo la settimana scorsa – spiega Benvenuti – i banchi saranno aperti fino alle 13 anche la domenica dopo l’edizione classica di sabato. Grazie all’amministrazione comunale per aver accolto la nostra richiesta. Saremo in zona gialla e quindi senza alcuna restrizione per quanto riguarda gli spostamenti. Rimangono ovviamente tutti i rigidi protocolli sanitari e di distanziamento che gli operatori del mercato hanno sempre seguito. Il mercato è aperto a tutti gli operatori concessionari di posteggio al Don Baroni che monteranno rispettando la graduatoria del sabato, con priorità di scelta successiva per coloro che hanno il posto solo il mercoledì”.

“Una volta messe alle spalle le ultime, ci auguriamo, limitazioni legate alle feste natalizie dobbiamo sedersi ad un tavolo con l’amministrazione comunale per far ripartire una serie di eventi mercatali che l’ultimo lockdown ha cancellato. A cominciare dal mercato dell’antiquariato per il quale chiediamo alla ripresa la possibilità di svolgerlo due volte al mese per recuperare le date perse, con la tranquillità da parte degli operatori della deroga per tutto il 2021 al divieto di accesso in centro storico dei furgoni Euro 0. Puntiamo poi – conclude il responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana nord – la ripartenza anche di arti e mestieri in piazza San Giusto ed a concordare con il Comune la modalità per recuperare il mercato di Natale in piazza Napoleone che quest’anno è saltato”.