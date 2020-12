Proiettile al segretario Fiom Braccini, solidarietà dalle Rsu della Fabio Perini

Proiettile al segretario della Fiom regionale, Massimo Braccini, la solidarietà delle Rsu e delle Rls della Fabio Perini.

“Abbiamo appreso – dicono – della grave iniziativa ai danni del segretario Fiom Braccini con il recapito di proiettile al proprio domicilio. Una pratica o metodica incivile, semplicemente basata sulla intimidazione senza volto e che ricorda tempi bui e pesanti. Non siamo nuovi a scontri sindacali aspri, a volte senz’altro pesanti e pure nella stessa organizzazione, dove possono anche scappare parole grosse, senza sconti ma sempre in un confronto diretto, aperto dove non si usa la paura ma ci si esprime senza nascondimenti e minacce, che in ogni modo sono pratica detestabile. A cosa serve esprimersi così?”.

“Insieme al resto del mondo civile la Rsu Perini – conclude la nota – si associa alla ferma condanna del gesto“.