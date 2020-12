Viaelisa, Natale con grinta dolcissima

Foto di Giorgio Leone

Un’emozione che ti coinvolge e di cui non puoi fare a meno. Sì, il Natale. Soprattutto sei sei bambino, e Viaelisa lo sa.

Per questo veste le emozioni e la verità dei movimenti e delll’unicità dei nostri bambini.

Immancabile, per loro e per noi, la tradizione del maglione di Natale, che con Viaelisa si trasforma in un’esperienza di qualità secondo il proprio stile: quello del made in Tuscany.

Filato, linee e fantasie armoniose che accompagnano i nostri bambini nel pieno dell’atmosfera festiva. Facile indossabilità, piacevolezza, forme morbide, che si adattano alla naturalezza e alla libertà del movimento, alla vivacità e all’incontenibile energia dei ragazzi.

Tra le tante fantasie ci conquistano gli omini di Pan di Zenzero, che sono una tradizione nordica che arricchisce il tempo di Natale. In inverno, infatti, ci piace l’idea di poter fare “crunch” su cibi tanto sfizioni e profumati come questi tipici biscotti alle spezie che mettono di buon umore.

Perché farli e mangiarli insieme rappresenta un gesto non scontato, intriso di cura e amore per quei particolari che hanno più significato.

Viaelisa è come uno di questi gesti: mai banale e di classe. Brand artigianale che racconta una storia ultraquarantennale nei filati di maglieria italiana e che traduce in eleganza e classe ogni suo capo.

Anche i maglioncini di Natale della linea Viaelisa Kids.

Anche gli omini di Pan di Zenzero, quindi.

Inizia l’ultimo finesettimana pre natalizio. Ci sono 2 cose davvero molto importante che non ti puoi dimenticare, anzi, 3:

1) Respira e sorridi: irrobustisci il tuo sistema immunitario.

2) Scegli la tua decorazione preferita sull’albero di Natale: prenditi tempo, magari con una buona tazza di tisana, per ammirarla e concentrarti sui tuoi migliori propositi.

3) Indossa il tuo maglione invernale, quello che Viaelisa realizza in modo speciale per te, e con fantasie incantevoli anche per i tuoi bambini: così l’atmosfera natalizia divampa!

Ecco. Nel caso non ce l’avessi, ti aspettiamo in negozio dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30. Con una super promozione del 30%!

Natale è anche le lotte fra fratelli e sorelle, un po’ di caciara, e i no all’ennesima fetta di pandoro. Ricordi che un giorno saranno di una bellezza disarmante, anche se quest’anno sarà decisamente diverso…Ma abbiamo deciso di non rinunciare alle emozioni, e di affrontare questa dicersità con “grinta”!

Quale che sia il tuo Natale sarà sempre un Buon Natale, con Viaelisa. Per te e per i tuoi bambini.

È quello che ci auguriamo, che ti auguriamo. Con tutto il cuore.

D.P.