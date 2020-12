Camion intraversato blocca la strada a Ponte ai Pini

E’ rimasto in bilico su un fossato lungo una strada secondaria che ha imboccato, tratto in inganno dal navigatore e disorientato dalle modifiche alla viabilità per l’interruzione di un tratto di A11.

Un camionista è rimasto bloccato semiribaltato in via Bozzo alla rena a Ponte ai Pini, nel comune di Altopascio, interrompendo di fatto la viabilità nel pomeriggio di oggi (19 dicembre).

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno sanzionato il conducente, occupandosi di gestire il traffico. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco e gli operai di Enel. Terminate le operazioni, la strada è stata riaperta in serata.