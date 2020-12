Il compleanno di Puccini in musica sbarca su Rai Cultura

Saranno le note del pianoforte Steinway&Sons appartenuto al maestro e conservato nel museo Casa Natale in piazza Cittadella, a celebrare il compleanno di Giacomo Puccini, che qui nacque il 22 dicembre.

Dieci piccoli cammei musicali curati dall’Associazione Musicale Lucchese e dalla Fondazione Giacomo Puccini saranno eseguiti dal pianista Simone Soldati, dal violinista Alberto Bologni e dalla violoncellista Ludovica Rana. Un concerto che ricorda nel nome di Giacomo Puccini la grande tradizione musicale lucchese da Geminiani a Catalani passando per Domenico Puccini, a ricordo delle generazioni dei Puccini musicisti, Luigi Boccherini e per la sua lunga frequentazione lucchese, Niccolò Paganini. Di Giacomo Puccini saranno suonati l’adagio, importante per i successivi sviluppi de Le Villi, e il Piccolo Valzer destinato a diventare poi all’interno de La Bohème una delle pagine musicali più conosciute al mondo.

La Scossa elettrica, un divertissment composto per celebrare il Centenario dell’invenzione della pila elettrica da parte di Alessandro Volta ed il Calmo e molto lento, breve composizione scritta a Torre del Lago nel 1916 e pubblicata rilasciando i proventi dell’autore a favore delle famiglie dei caduti della prima guerra mondiale, completeranno il programma a firma di Giacomo Puccini. Un brano di Debussy segna il confronto critico che il Maestro intrecciò con la tradizione musicale francese da Debussy a Massenet, da Bizet a Ravel. Le esecuzioni saranno introdotte dal Presidente della Fondazione Giacomo Puccini Alessandro Tambellini, dal Direttore della stessa Fondazione Giacomo Puccini Massimo Marsili, dalla presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo Ilaria Del Bianco e da Giulio Battelli del Centro Studi Giacomo Puccini. L’evento si realizza anche grazie all’auspicio della Fondazione Festival Puccini e della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini.

Il concerto in première sarà trasmesso dalle 21 del 22 dicembre in contemporanea sul portale di Rai Cultura e sulla pagina Facebook del Puccini Museum.

Il sindaco e presidente della Fondazione Giacomo Puccini, Alessandro Tambellini ricorda “quanto sia importante in un tempo precluso allo spettacolo dal vivo celebrare con un concerto Giacomo Puccini, la sua musica e la storia della musica lucchese e la musica in generale, che attraverso i social e Rai Cultura si irradierà in Italia e nel Mondo e ringrazia l’Associazione Musicale Lucchese, il Centro Studi Giacomo Puccini e il Centro Studi Luigi Boccherini per l’apporto scientifico dato all’ideazione del programma”.

“In attesa di tornare a poter frequentare i teatri e le sale da concerto per ascoltare la musica di Puccini – dicono il presidente e il direttore artistico dell’Associazione Musicale Lucchese, Marco Cattani e Simone Soldati – il nostro desiderio è che questo appuntamento, alla scoperta di suoni e luoghi preziosi e inconsueti possa costituire un rispettoso e simbolico omaggio alla figura di Giacomo Puccini con l’auspicio di condividere buone emozioni utili ad affrontare il momento difficile e sospeso che la pandemia ci impone”. Il direttore Massimo Marsili sottolinea “l’importanza della collaborazione tra le istituzioni pucciniane e musicali della città e del territorio, che si sostanzia sia in questo concerto, che in quello previsto su Rai5 il 22 dicembre alle 18 a cura della Fondazione Festival Puccini, nello spirito di The Lands of Giacomo Puccini. L’attenzione di RaiCultura per la produzione garantisce alla celebrazione del compleanno del Maestro una diffusione nazionale e internazionale sicuramente utile anche alla promozione del Museo in attesa di una prossima riapertura al pubblico”.