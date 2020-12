Lockdown in musica, ultimo appuntamento

Questa sera (19 dicembre), appuntamento dalla Lucca Youth Musical Academy, per l’ultima puntata di Lockdown in musica, ma sicuramente non l’ultimo progetto di Michele Sarti Magi, musicista e influencer lucchese. La puntata, che andrà in onda alle 21,30, sui social dello stesso Sarti Magi (Facebook, Instagram e YouTube), ha un titolo particolare: Avete mai ascoltato un quadro? Sarà il racconto della suite I quaderni di un’esposizione di Musorgskij, grande musicista romantico, che attraverso la musica e la fantasia trasforma dieci splendidi dipinti in melodie da ascoltare.

Sarti Magi, sui social, spiega: “I quadri di un’esposizione, è una suite musicale che ripropone in musica una grande mostra dei dipinti di Viktor Hartmann, artista ottocentesco e amico del musicista stesso. Quindi un museo in musica a tutti gli effetti. Ogni quadro, attraverso la musica, è come se prendesse vita. Un’esperienza molto particolare; pensate: lo stesso spettatore che si sposta da un quadro all’altro è rappresentato da un tema musicale. Le riprese sono state concluse giovedì, come sempre alla Lym Academy – Lucca Youth Musical Academy – come spiega Sarti Magi – e punto veramente tanto su questa ultima puntata, considerando che, serata dopo serata, il pubblico è aumentato sempre di più. Saranno dieci quadri, dai castelli medioevali ai mercati parigini; dalle foreste russe alle campagne polacche. La meraviglia di questa puntata è proprio l’unione tra l’arte, la musica e la fantasia”.

“Grande successo per il Peer Gynt, puntata di sabato scorso – conclude Sarti Magi -, che in soli quattro giorni ha superato le visualizzazioni di tutte le altre puntate. Un progetto che è sicuramente in controtendenza sui social, poiché si parla di musica ‘classica’, un argomento non molto amato dai giovani di oggi, ma che ha avuto successo e questo mi rende davvero ancora più felice. Ovviamente le altre quattro puntate le trovate sui miei account social. Buona visione, buon ascolto, ma soprattutto un felice Natale a tutti. Non sarà di certo l’ultimo progetto, ce ne sono in cassetto tanti altri bei progetti per l’anno nuovo. A stasera”.