Rivoluzione rifiuti: Sillano Giuncugnano passa alla raccolta porta a porta

Importanti novità sulla raccolta dei rifiuti a Silla Giuncugnano. Dall’1 gennaio 2021 il Comune passa alla raccolta porta a porta con Ascit.

“Dal 1 gennaio 2021 – annuncia il sindaco Marco Reali – nel nostro comune ci sarà un’importante novità nell’ambito della raccolta dei rifiuti. Passeremo, infatti, dall’attuale sistema di raccolta, al sistema porta a porta con l’eliminazione dei cassonetti stradali. Un cambiamento imposto sì dalla legge, ma anche rispondente alle crescenti esigenze di rispetto e di conservazione dell’ambiente. Trattandosi di un servizio di raccolta differenziata, già nei prossimi giorni, presso tutte le famiglie il personale di Ascit, nuova società che gestirà il servizio, recapiterà: un kit completo di contenitori e sacchi necessari per la raccolta del rifiuto; il calendario di raccolta valido per il 2021; il materiale informativo che illustrerà le procedure relative alle nuove modalità di conferimento”.

“Ascit Servizi Ambientali Spa – prosegue il primo cittadino -, è un’azienda con esperienza consolidata nel settore della raccolta e trasporto dei rifiuti, che da sempre opera, con ottimi e riconosciuti risultati, nella Piana sul territorio di sei comuni: Altopascio, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari e Villa Basilica e che presto avvierà il servizio, oltreché nel nostro comune, anche a Barga, Borgo a Mozzano e Fabbriche di Vergemoli. Ascit, nel territorio dove opera, ha organizzato la raccolta porta a porta con modalità tecnico-operative che non solo hanno portato miglioramenti nelle quantità del rifiuto recuperato, ma che hanno inciso nel tempo stesso sulla mentalità e le abitudini degli utenti stessi. I frutti sono stati la quantità, ma anche la qualità della raccolta differenziata e per questo è una realtà presa come modello a livello nazionale e non solo. La sede legale di Ascit è a Lammari, una frazione del comune di Capannori, ma l’azienda sarà presente sul nostro territorio comunale con personale e mezzi e gestirà le attività di relazione con il pubblico anche attraverso numeri verdi per facilitare i contatti”.

“L’amministrazione comunale – conclude il sindaco – è consapevole che questa nuova procedura di raccolta potrà, specialmente nel primo periodo di adattamento, richiedere impegno ai cittadini, ma è altresì convinta che con la partecipazione, il rispetto delle regole e l’aiuto reciproco, i benefici per la nostra comunità saranno evidenti. Diversi saranno i canali informativi utili per chiarire le nuove modalità del servizio, ma come sempre, l’amministrazione comunale rimarrà a completa disposizione per chiarimenti e informazioni”.

Ecco un piccolo tutorial con le prime spiegazioni in merito alla corretta differenziazione dei rifiuti.