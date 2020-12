Strade sicure, è il turno di via Tonfano.

Come preannunciata negli scorsi giorni la giunta municipale di Alberto Stefano Giovannetti ha approvato un altro intervento molto atteso dai residenti di Tonfano nell’ambito del progetto Strade Sicure. Si tratta della riasfaltatura dell’intera sede stradale compresa tra via Unità d’Italia e l’incrocio con le vie Ficalucci e Del Sale (rotatorie comprese) per una lunghezza complessiva di circa 315 metri ed un costo di circa 80 mila euro. Per consentire l’intervento l’amministrazione comunica che a partire dal 21 dicembre 2020 le strade interessate saranno chiuse al traffico. I lavori avranno una durata di 3 giorni (dalle 8 alle 17,30 di ogni giorno, salvo condizioni meteo avverse). Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle lavorazioni si renderà indispensabile anche la chiusura della doppia rotonda all’incrocio con Via Ficalucci e Via del Sale. Sarà garantito il raggiungimento alle abitazioni private e passaggio mezzi di soccorso.

Prosegue spedito il lotto di interventi di asfaltature per eliminare dalle strade cittadine buche, avvallamenti ed irregolarità che le rendono pericolose e rumorose promesso dall’amministrazione comunale che in queste settimane è già intervenuta sul viale Apua, in via Casone, via Leopardi, via Umbria e via Santini nel tratto tra la via Aurelia e via del Castagno.

I nuovi interventi vanno a sommarsi ai tanti, sul fronte manutenzione straordinaria delle strade, già realizzati nel corso dell’ultimo anno come in via via Abruzzi a Macelli, via Peschiera a Tonfano e via Cannoreto a Valdicastello lungo il sentiero della via Francigena, in via Toscana e via Don Bosco, via Catalani angolo via Colombo, via Pascoli tra via Roma e via Carducci, via Cipro, via Doninzetti angolo via Toscana e viale Morin di fronte alla Versiliana, via Marella ed altre strade cittadine.

In sicurezza anche il tratto pericoloso ponte ferroviario di via Santini, si lavora di notte per limitare i disagi ai cittadini. Il cantiere previsto tra la notte del 22 e del 23 meteo permettendo. L’intervento sarà realizzato, meteo permettendo, tra la notte del 22 ed il 23 dicembre. I lavori comporteranno la chiusura totale del tratto di strada tra l’intersezione con la Via N.Sauro e la Via del Castagno dalle 20 del 22 dicembre alle 6 del 23 dicembre. Sarà garantito il raggiungimento alle abitazioni private e passaggio mezzi di soccorso.

Tutta la cartellonistica di cantiere sarà apposta dalla ditta esecutrice dei lavori regolando la circolazione del traffico così come segue: per i veicoli provenienti da Via Sauro, su entrambe le direttrici (Nord – Sud), obbligo di proseguire dritto in direzione Camaiore o Centro Città dalle 20 del giorno 22 dicembre alle 6 del giorno 23 dicembre, deviazione in Via Santini/Castagno, dalle 20 del giorno 22 dicembre alle 6 del giorno 23 dicembre per i veicoli provenienti dalla Statale Aurelia, con obbligo di svolta a destra in Via Castagno (direzione Camaiore) e a sinistra in Via Castagno (direzione Termianl Bus – Aurelia Nord), per i veicoli provenienti da Via Castagno, obbligo di proseguire dritto in direzione nord verso la statale Aurelia dalle 22 del giorno 22 alle 6 del 23 dicembre.

La ditta esecutrice procederà con l’apposizione della necessaria segnaletica stradale, nei tempi e modi previsti dal Codice della Strada nonché di preavviso di strada chiusa all’intersezione con via Aurelia/Santini, all’intersezione con via Santini/Castagno ed in Via Garibaldi per i veicoli provenienti da Camaiore e per i veicoli in uscita dal centro città.