Fuga di gas in strada in centro a Viareggio

Una fuga di gas, in strada, in pieno centro a Viareggio.

E’ accaduto questo pomeriggio (20 dicembre) in via Verdi, giorno di acquisti pre natalizi, in una Toscana finalmente in zona gialla.

Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco del distaccamento viareggino che i tecnici della società che gestisce l’erogazione del gas.

La zona è stata isolata, in attesa dei lavori di ripristino.

Attimi di apprensione, ma fortunatamente nessuna abitazione è stata evacuata.