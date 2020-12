Le riaperture

Lucca, si riempiono subito locali e ristoranti del centro foto

Con il ritorno in zona gialla in tanti non hanno rinunciato al pranzo fuori o all'aperitivo









Con il ritorno della Toscana in zona gialla, anche a Lucca il centro storico torna a popolarsi. I locali hanno riaperto i battenti e i dehors si sono riempiti già nel primo pomeriggio di oggi (20 dicembre). Dopo settimane di semi lockdown, e vista anche la vicinanza con il Natale, sono molti a non aver resistito alla tentazione di sedersi al tavolo di un bar o di un ristorante. Foto 3 di 17































Gli esercenti provano a trarre un po’ di respiro, dopo le misure che per settimane hanno, giocoforza, ridotto se non azzerato – nel caso dei ristoranti – il giro di affari. Durerà però poco: giovedì (24 dicembre) giorno della vigilia di Natale la Toscana, come il resto del paese, torna in zona rossa fino al 27 compreso.