Natale, tanti doni portati alla Croce Rossa di Lucca

In tantissimi coloro che hanno portato un dono sotto l’albero della Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca che quest’anno, per regalare qualche sorriso in più, ha organizzato il Natale della gentilezza.

“A pochi giorni dal via dell’iniziativa ci siamo trovati la sede colma di regali – ha commentato il presidente Fabio Bocca -. Siamo veramente contenti, ancora una volta Lucca si è dimostrata molto generosa”.

Come partecipare all’iniziativa: fino a domani (21 dicembre) potrete comprare un regalo in più e portarlo alla sede del comitato in piazzale Don Baroni.

Oltre al regalo potrete scrivere un messaggio di auguri e, se il dono è già incartato, dovrete specificare se è per un bambino o per una bambina (anche la fascia d’età del gioco se necessario).

Per info contattare i numeri 0583 341216 o 331 3141003.