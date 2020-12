Opposizione Vagli: “Bene che la magistratura faccia chiarezza”

“Le vicende che coinvolgono il nostro comune, in negativo, invadono le pagine di tutti i giornali ci dispiace se qualcuno si sente amareggiato ma era l’ora che si facesse chiarezza e confermiamo la nostra piena fiducia nella magistratura”. A dirlo è il gruppo di opposizione del comune di Vagli Sotto.

“Ci teniamo comunque – si spiega in una nota – a ribadire ai cittadini che siamo sempre qui, a disposizione di ciascuno di voi, come ci siamo quasi da due anni, sempre alla ricerca di legalità, trasparenza e buon andamento. Queste non sono solo parole, non è solo un motto ma sono i principi che ci hanno guidato, ci guidano e ci guideranno nelle nostre scelte presenti e future e sono i principi che dovrebbero guidare tutti gli amministratori pubblici anche se ci pare che non sia sempre così”.