Giocattoli ai bimbi ricoverati a Livorno: il dono della guardia di finanza a pediatria

Doni di Natale dalla guardia di finanza labronica ai bimbi ricoverati all’ospedale di Livorno

Oggi (21 dicembre), come di consueto i finanzieri di Livorno si sono recati nel reparto di Pediatria per consegnare ai piccoli pazienti dell’ospedale giocattoli acquistati grazie alle donazioni effettuate dalle fiamme gialle in servizio nella città e nella provincia labronica in occasione del Natale.

Erano presenti il primario e la coordinatrice infermieristica, che hanno ringraziato il Corpo per la vicinanza e la solidarietà.

Quest’anno la consegna dei doni naturalmente non è stata caratterizzata dal passaggio in corsia dei militari i quali in passato, grazie anche alla presenza dei cani finanziere, avevano in qualche misura allietato la giornata dei bimbi. In ogni caso, oltre ai regali già recapitati, la somma raccolta sarà utilizzata per l’acquisto di materiale per le esigenze del Reparto ospedaliero.

Sabato scorso, invece, i Baschi Verdi – che rappresentano l’aliquota spiccatamente più operativa della Finanza sempre di Livorno – hanno consegnato ai volontari dell’associazione Amici della Zizzi oltre un quintale di generi alimentari e beni di prima necessità.