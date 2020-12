Lutto nella Lega Versilia, è morto Stefano Navari

E’ lutto nella Lega per la morte di Stefano Navari.

“La notizia della morte di Stefano Navari lascia un grande vuoto e dolore – afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega- e mi piace ricordarlo per come era: uomo forte, vulcanico ed espansivo. Una persona che ho avuto l’onore di avere vicino in questi anni e con cui ho condiviso tante battaglie per la nostra Lega. Voglio, dunque, esprimere le mie più sentite condoglianze alla sua splendida famiglia”.

“Mi mancherà molto -prosegue Montemagni – e non dimenticherò facilmente, i suoi consigli espressi durante lunghe chiacchierate. La Lega della Versilia perde un tassello molto importante, una persona straordinaria che era un preciso punto di riferimento per tutti noi.”

“Un caro abbraccio, infine -conclude l’esponente leghista -alla sua mamma ed al fratello che devono essere fieri di un uomo di valori com’è sempre stato il nostro caro Stefano”.