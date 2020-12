Ospedale Versilia, Pd: “Sia inserito nell’elenco dei centri di somministrazione vaccinale”

“L’ospedale Versilia sia centro di somministrazione vaccinale“. Esprimono così il loro disappunto gli amministratori locali del Pd dopo la mancata individuazione della struttura nell’elenco dei presidi regionali individuati per la vaccinazione anticovid.

“L’ospedale unico della Versilia ha offerto e ancor oggi offre un contributo determinante nel fornire alla rete ospedaliera di Asl Toscana nord ovest un braccio essenziale nel supportare la capienza per i ricoveri Covid, facendosi carico di un grande numero di pazienti provenienti da comunità alle quali gli ospedali di riferimento non potevano assicurare posti letto e assistenza – prosegue il Pd Versilia – La forza con la quale la struttura organizzativa del Versilia sta rispondendo ai numeri della seconda ondata in corso sono eccezionali, meritevoli di considerazione e rispetto da coloro che decidono le strategie di valorizzazione e di investimento nel servizio sanitario sui territori”.

“Tutto questo è frustrante e inaccettabile. Il mancato riconoscimento della struttura complessa delle attività infermieristiche, con subalternità alla struttura complessa del dipartimento infermieristico di Lucca e Massa, l’annunciato trasferimento del laboratorio farmaceutico per le preparazioni chemioterapiche al Noa di Massa, sono solo alcuni dei più recenti episodi che lasciano l’amaro in bocca dinanzi a scelte regionali calate dall’alto, senza condivisione, e incomprensibili se non in un’ottica di svalutazione della centralità dell’ospedale Versilia sulla costa dell’Asl. La comunità della Versilia – affermano il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto, di Seravezza, Riccardo Tarabella, e di Stazzema, Maurizio Verona, con i rispettivi assessori delegati al ramo socio sanitario – tiene al proprio ospedale e al relativo personale, i cui livelli qualitativi di eccellenza motivano senza dubbi l’attribuzione al nostro Ospedale di centro di somministrazione dei vaccini a livello provinciale”.

“E’ incomprensibile e inaccettabile che l’ospedale Versilia non sia stato individuato come struttura per la campagna vaccinale – afferma Lorenzo Bertoli, delegato del Pd Versilia per sanità e welfare – mentre, ad esempio a Empoli, la Regione ha individuato come ospedale di riferimento per la Provincia una struttura non di capoluogo. Ci opponiamo a una visione che vede costantemente in discussione la centralità dell’ospedale Versilia nell’organizzazione dell’Asl Toscana nord ovest. Chiediamo al presidente Giani e all’assessore alla sanità Bezzini di garantire che Asl Toscana nord ovest riveda subito la propria scelta, affidando all’ospedale unico della Versilia il ruolo di riferimento nella somministrazione vaccinale“.