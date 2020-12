‘Psyco hub’, al via il servizio di ascolto gratuito per superare l’ansia da Covid19

Un servizio gratuito di ascolto con professionisti qualificati per superare l’ansia e la paura derivate dalla situazione attuale. E’ questo il nuovo Psyco Hub disponibile al numero 333 9144218 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Dall’altra parte della cornetta ci sarà uno staff di psicologi, psicoterapeuti e psichiatri, coordinati da Enrico Marchi, psichiatra e psicoterapeuta e membro del comitato scientifico della Fondazione Mario Tobino, pronto ad ascoltare e fornire aiuto. Il servizio aperto a tutti è reso possibile grazie alla collaborazione con la Società medico chirurgica lucchese e Caritas Diocesana, con il patrocinio del Comune di Lucca.

“Siamo pronti ad offrire un supporto alle persone – commenta Enrico Marchi – inteso come servizio alla comunità in questo particolare momento. Tanti professionisti sono pronti ad ascoltare le vostre parole sulle problematiche emerse durante questo lungo periodo di pandemia e di forzato distanziamento dagli affetti, dagli amici, dalla vita sociale in genere. Il nostro consulto telefonico è gratuito, siamo un gruppo di professionisti volontari pronti a sostenere quanti hanno problematiche personali e familiari, sia per un disagio psicologico, sia anche per situazioni più prettamente cliniche, pronti ad la nostra esperienza e le informazioni specifiche per un orientamento verso eventuali percorsi terapeutici da seguire”.

Il servizio di ascolto delle varie problematiche ha anche l’obiettivo di indirizzare le persone in difficoltà ai servizi locali, cercando di aiutare, in modo particolare, coloro che stanno affrontando la malattia e periodi di isolamento, senza tralasciare le possibili fragilità dei loro familiari.