‘Regalo sospeso’, decine di acquisti per il primo weekend dell’iniziativa solidale

E’ entrato nel vivo durante il weekend appena trascorso Regalo sospeso – doniamo un sorriso, l’iniziativa lanciata dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio assieme alla Caritas di Lucca e pensata per aiutare i bambini le cui famiglie si trovino in momentanea difficoltà economica.

Il presidente del Ccn Matteo Pomini coglie dunque l’occasione per tracciare un primissimo bilancio: “I segnali che ci arrivano – dice – sono molto confortanti. Sappiamo che in quasi tutti i 50 negozi che aderiscono all’iniziativa sia stato comprato un “regalo sospeso” o effettuata una donazione in denaro. Un bel segnale in un anno. come abbiamo detto tante volte, in cui le parole solidarietà e comunità assumono una importanza ancora maggiore rispetto al solito. Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore sia i negozianti che aderiscono al progetto, sia i volontari della Caritas che si stanno occupando di raccogliere i “regali sospesi” e farli pervenire ai loro destinatari, sia naturalmente le persone che questi regali o donazioni li hanno comprati o effettuate. Anche perché, ci segnalano i volontari della Caritas, si tratta di regali di qualità. Il che denota una attenzione particolare verso i bambini bisognosi”.

“L’iniziativa – termina Pomini – andrà avanti sino all’Epifania, ovvero sia fino al termine delle festività natalizie, ragion per cui auspichiamo che i nostri concittadini dimostrino anche nei prossimi giorni la loro generosità, regalando un sorriso a chi sta vivendo un periodo difficile”.

L’elenco dei negozi che aderiscono all’iniziativa Regalo sospeso