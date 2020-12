Cresce la sicurezza idraulica nel comune di Capannori. Sono in via di conclusione, infatti, i lavori per la manutenzione straordinaria del rio Ampollora, a San Colombano. Un intervento importante da 600mila euro reso possibile dallo stanziamento di Regione Toscana, con un cofinanziamento di 180mila euro da parte del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord.

Questa mattina (21 dicembre) l’assessore ai lavori pubblici del comune di Capannori Davide Del Carlo ha effettuato un sopralluogo per visionare lo stato dei lavori: con lui presenti anche il presidente del Consorzio di Bonifica Ismaele Ridolfi, il consigliere comunale delegato Pio Lencioni e i tecnici dell’ente consortile.

Le nuove sponde fanno bella mostra durante tutta la visita al cantiere e spiccano le massicce scogliere in massi naturali ciclopici che via via si trovano lungo il corso d’acqua, costruite per consolidare e rafforzare il torrente nei tratti curvi, dove l’acqua verrà adesso imbrigliata e potrà scorrere in sicurezza.

La messa in sicurezza del rio Ampollora è un intervento molto atteso dai cittadini. L’ente consortile ha effettuato la pulizia del fondale, operando anche un taglio della vegetazione nel rio Casale, con una risagomatura dell’intero tratto. Svolta anche pulizia dei tratti tombati, lungo via delle Ville. L’intervento, realizzato in stretta collaborazione col comune di Capannori, permetterà di risolvere le criticità idrauliche registrate sia nel centro della località di Rimortoli, sia nel tratto a valle. Niente più esondazioni e disagi per i cittadini: la conclusione dell’intervento è prevista entro la fine di gennaio.

“Un investimento storico per questo territorio – afferma il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi – che nasce dalla forte collaborazione con l’amministrazione comunale, insieme alla quale ci siamo fortemente impegnati per ottenere lo stanziamento regionale e il via libera ai lavori che terranno a bada il torrente Ampollora, in passato esondato più volte durante il maltempo”.

“Questo è un intervento importante e molto atteso – commenta l’assessore Del Carlo – Con questi lavori cambierà lo stile di vita dei cittadini, che non si dovranno più preoccupare per le esondazioni e non dormire la notte. Si mette un altro bel tassello, ma è solo l’inizio: seguiranno altri necessari lavori di manutenzione per garantire la sicurezza idrogeologica nel tempo”.